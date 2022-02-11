В Индонезии проснулся вулкан Синабунг

09:54 20 Май Киев, Украина

В одной из провинций Индонезии проснулся мощнейший вулкан Синабунг. Столбы дыма и пепла, извергаемые вулканом, достигали в высоту шести метров.

Об этом пишет Volcano Discovery.



Мощное извержение произошло в среду, 19 мая, около пяти часов утра и длилось примерно 11 минут.



Взрыв также вызвал пирокластические потоки (гравитационные массовые потоки) на юго-восточном склоне, достигнув длины не меньше трех километров.



Местные власти просят людей держаться от вулкана подальше, надевать защитные маски, выходя из дома.



Активность вулкана остается высокой.