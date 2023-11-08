В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1 в море Банда

12:23 08 ноября Киев, Украина

8 ноября произошло землетрясение магнитудой 7,1 в море Банда, Индонезия, сообщает Daily Sabah, ссылаясь на данные Геологической службы США.

Сначала мощность землетрясения, которое случилось в среду, была оценена как 6,9 баллов. Пока не поступало предупреждений о возможном цунами в результате этого события.

Землетрясение было ощутимо в городе Саумлаки на Танимбарских островах.

Индонезия часто подвергается землетрясениям из-за своего географического положения в "огненном кольце" Тихого океана, области высокой сейсмической активности, которая простирается от Японии через Юго-Восточную Азию до Тихоокеанского бассейна.