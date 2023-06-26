В Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2 балла

17:51 26 июня Киев, Украина

В северной части Индонезии произошло сильное землетрясение с силой 5,2 по шкале Рихтера, по данным, предоставленным Геологической службой США.



Эпицентр этого природного явления был зафиксирован на расстоянии 58 км от города Сиболга, который находится на северо-западе Индонезии, на глубине около 85,9 км.



Толчки в земле были зарегистрированы в 13:12 по местному времени в Киеве.



Согласно информации, предоставленной VolcanoDiscovery, слабые колебания могли быть ощутимы на расстоянии до 120 км от эпицентра.



На данный момент нет информации о пострадавших людях или о разрушениях, нанесенных этим землетрясением.