В Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2 балла

В северной части Индонезии произошло сильное землетрясение с силой 5,2 по шкале Рихтера, по данным, предоставленным Геологической службой США.
Эпицентр этого природного явления был зафиксирован на расстоянии 58 км от города Сиболга, который находится на северо-западе Индонезии, на глубине около 85,9 км.
Толчки в земле были зарегистрированы в 13:12 по местному времени в Киеве.
Согласно информации, предоставленной VolcanoDiscovery, слабые колебания могли быть ощутимы на расстоянии до 120 км от эпицентра.
На данный момент нет информации о пострадавших людях или о разрушениях, нанесенных этим землетрясением.
Эпицентр этого природного явления был зафиксирован на расстоянии 58 км от города Сиболга, который находится на северо-западе Индонезии, на глубине около 85,9 км.
Толчки в земле были зарегистрированы в 13:12 по местному времени в Киеве.
Согласно информации, предоставленной VolcanoDiscovery, слабые колебания могли быть ощутимы на расстоянии до 120 км от эпицентра.
На данный момент нет информации о пострадавших людях или о разрушениях, нанесенных этим землетрясением.
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