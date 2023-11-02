В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в четверг, 2 ноября, в восточной провинции Нуса-Тенгара в Индонезии.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Землетрясение оценили без потенциального цунами. Эпицентр землетрясения находился на глубине 25 километров и в 15 километрах от города Купанг — столицы провинции Нуса-Тенгара. Землетрясение было мощным в нескольких городах провинции, однако данные о значительном вреде и убытках не поступали.
Известно, что гости отеля Aston Hotel в индонезийском городе Купанг были в панике, когда произошло землетрясение. Около 100 гостей покинули свои номера и собрались перед гостиницей. Но сейчас большинство из них вернулись в свои номера, а в отеле нет повреждений.
Руководитель Центра землетрясений и цунами BMKG сообщил, что получил данные о легких повреждениях.
Индонезия расположена между так называемым "Тихоокеанским огненным кольцом" - зоной высокой сейсмической активности, лежащей на вершине нескольких тектонических плит.
Землетрясение оценили без потенциального цунами. Эпицентр землетрясения находился на глубине 25 километров и в 15 километрах от города Купанг — столицы провинции Нуса-Тенгара. Землетрясение было мощным в нескольких городах провинции, однако данные о значительном вреде и убытках не поступали.
Известно, что гости отеля Aston Hotel в индонезийском городе Купанг были в панике, когда произошло землетрясение. Около 100 гостей покинули свои номера и собрались перед гостиницей. Но сейчас большинство из них вернулись в свои номера, а в отеле нет повреждений.
Руководитель Центра землетрясений и цунами BMKG сообщил, что получил данные о легких повреждениях.
Индонезия расположена между так называемым "Тихоокеанским огненным кольцом" - зоной высокой сейсмической активности, лежащей на вершине нескольких тектонических плит.
#earthquake M 6.0 - TIMOR REGION, INDONESIA - 2023-11-01 21:04:45 UTC - 28 KM pic.twitter.com/3LLnnoSVJY— SSGEOS (@ssgeos) November 1, 2023
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии