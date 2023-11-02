В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4

10:32 02 ноября Киев, Украина

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в четверг, 2 ноября, в восточной провинции Нуса-Тенгара в Индонезии.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.



Землетрясение оценили без потенциального цунами. Эпицентр землетрясения находился на глубине 25 километров и в 15 километрах от города Купанг — столицы провинции Нуса-Тенгара. Землетрясение было мощным в нескольких городах провинции, однако данные о значительном вреде и убытках не поступали.



Известно, что гости отеля Aston Hotel в индонезийском городе Купанг были в панике, когда произошло землетрясение. Около 100 гостей покинули свои номера и собрались перед гостиницей. Но сейчас большинство из них вернулись в свои номера, а в отеле нет повреждений.



Руководитель Центра землетрясений и цунами BMKG сообщил, что получил данные о легких повреждениях.



Индонезия расположена между так называемым "Тихоокеанским огненным кольцом" - зоной высокой сейсмической активности, лежащей на вершине нескольких тектонических плит.