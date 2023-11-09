В Индонезии обнаружили древнюю пирамиду, которая может быть старше египетских

В Индонезии обнаружили доисторическую пирамиду Гунунг Паданг, скрытую в холме на острове Ява. Ученые предполагают, что этот архитектурный памятник может быть на тысячи лет старше египетских пирамид.
Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle со ссылкой на рецензируемое исследование в Archeological Prospection.
Индонезийская исследовательская группа использовала ряд методов, в том числе радиоуглеродную датировку, бурение и наземные зонды, чтобы раскрыть тайны этого сооружения.
Гунунг Паданг на местном языке означает "гора просветления". Возможно, здесь проводились религиозные ритуалы.
Индонезийская исследовательская группа использовала ряд методов, в том числе радиоуглеродную датировку, бурение и наземные зонды, чтобы раскрыть тайны этого сооружения.
Гунунг Паданг на местном языке означает "гора просветления". Возможно, здесь проводились религиозные ритуалы.
Ученые считают, что Гунунг Паданг – это не естественный холм, а пирамидальное сооружение. Ядро пирамиды, вероятно, состоит из андезита или охлажденной лавы. Вокруг нее добавлены слои каменных конструкций.
Радиоуглеродный анализ указывает на то, что древнейшую часть сооружения построили во время последнего ледникового периода, где-то между 25 000 и 14 000 годами до нашей эры. Следовательно, возраст пирамиды может достигать 27 000 лет.
Если это предположение окажется правдивым, то Гунунг Паданг — более чем на 20 000 лет старше египетских пирамид. Она также будет на тысячи лет старше Гепекли-Тепе, который построили около 9 000 лет до нашей эры.
Кто и зачем построил Гудунг Паданг – неизвестно. Если приблизительная дата строительства объекта верна, то пирамиду создали еще до изобретения сельского хозяйства и за тысячи лет до первых известных цивилизаций.
По оценкам исследователей, строители должны были быть наделены незаурядными навыками кладки еще во времена последнего ледникового периода. Это бросает вызов распространенному мнению, что человеческая цивилизация и строительные технологии развились только в теплый период после ледникового периода.
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