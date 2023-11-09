В Индонезии обнаружили древнюю пирамиду, которая может быть старше египетских

16:02 09 ноября Киев, Украина

В Индонезии обнаружили доисторическую пирамиду Гунунг Паданг, скрытую в холме на острове Ява. Ученые предполагают, что этот архитектурный памятник может быть на тысячи лет старше египетских пирамид.

Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle со ссылкой на рецензируемое исследование в Archeological Prospection.



Индонезийская исследовательская группа использовала ряд методов, в том числе радиоуглеродную датировку, бурение и наземные зонды, чтобы раскрыть тайны этого сооружения.



Гунунг Паданг на местном языке означает "гора просветления". Возможно, здесь проводились религиозные ритуалы.