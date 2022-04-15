В индийском штате Уттар-Прадеш родился малыш с тремя головами

08:39 17 июля Киев, Украина

В обычной индийской семье в начале текущей недели родился совершенно уникальный ребенок. Его уникальность заключается в том, что он обладает тремя головами.

Об этом сообщает DailyStar.



Отмечается, что младенец родился в индийском штате Уттар-Прадеш, в результате нормальной беременности.



Две дополнительные головы соединены с задней частью “нормальной” головы младенца и покрыты волосами.



Теперь его семья страдает от визитов многочисленных паломников, которые считают необычное дитя воплощением Бога на Земле.



Ребенок и его мать чувствуют себя хорошо, их выписали из роддома.