В индийском штате Уттар-Прадеш родился малыш с тремя головами

В обычной индийской семье в начале текущей недели родился совершенно уникальный ребенок. Его уникальность заключается в том, что он обладает тремя головами.
Об этом сообщает DailyStar.
Отмечается, что младенец родился в индийском штате Уттар-Прадеш, в результате нормальной беременности.
Две дополнительные головы соединены с задней частью “нормальной” головы младенца и покрыты волосами.
Теперь его семья страдает от визитов многочисленных паломников, которые считают необычное дитя воплощением Бога на Земле.
Ребенок и его мать чувствуют себя хорошо, их выписали из роддома.
Отмечается, что младенец родился в индийском штате Уттар-Прадеш, в результате нормальной беременности.
Две дополнительные головы соединены с задней частью “нормальной” головы младенца и покрыты волосами.
Теперь его семья страдает от визитов многочисленных паломников, которые считают необычное дитя воплощением Бога на Земле.
Ребенок и его мать чувствуют себя хорошо, их выписали из роддома.
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