В Индии вспышка вируса Нипах от которого нет лекарства

20:24 12 сентября Киев, Украина

В южном индийском штате Керала два человека скончались от вируса Нипах, сообщило информационное агентство Press Trust of India.

Отмечается, что вспышка опасной инфекции зафиксирована в районе города Кожикоде.
"Две смерти, зарегистрированные в районе Кожикоде в Керале, были вызваны вирусом Нипах. Отправлена группа экспертов, чтобы проанализировать ситуацию и помочь правительству штата", - подчеркнул министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.
Родственники одного из погибших госпитализированы в отделение интенсивной терапии. По данным официальных источников, анализы еще четырех человек из Кералы были отправлены в Национальный институт вирусологии в Пуне для тестирования на наличие смертельного вируса.

В то же время власти утверждают, что оснований для паники нет, поскольку все те, кто был в тесном контакте с умершим, находятся в клиниках.

Однако правительство штата советует гражданам использовать маски в качестве меры предосторожности при выходе на улицу.

Вирус Нипах впервые был обнаружен в 1998 году в Малайзии. С тех пор вспышки заболевания периодически встречаются в Азии, в частности в Индии.

Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные проявления. Пока от него нет вакцины и 70% случаев заболевание заканчивается летальным исходом.

Считается, что болезнь распространяют крыланы - большие летучие мыши, которых здесь часто называют летучими лисами. Они питаются фруктами, в частности манго, бананами, сладким соком пальм, и туда может попасть их зараженная слюна.

Ранее случаи смерти от вируса Нипах в штате Керала фиксировались в 2018 и 2021 годах.