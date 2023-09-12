В Индии вспышка вируса Нипах от которого нет лекарства

"Две смерти, зарегистрированные в районе Кожикоде в Керале, были вызваны вирусом Нипах. Отправлена группа экспертов, чтобы проанализировать ситуацию и помочь правительству штата", - подчеркнул министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.