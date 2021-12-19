В Индии родилась малышка с двумя головами

15:42 13 Апрель Киев, Украина

В Индийском штате Одиша на свет появилась девочка с двумя головами и тремя руками.

Об этом 11 апреля сообщил телеканал Odisha TV.



"Новорожденный ребенок питается двумя ртами и дышит двумя носами. По сути, это сиамские сестры-близнецы, у которых одно тело с тремя руками и двумя ногами", – заявил педиатр, доктор Дебашис Саху.



Ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения. Его перевезли в институт педиатрии имени Сардара Валлабхаи Пателя в город Каттак для специализированного лечения.