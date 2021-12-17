В Индии обнаружен коронавирус с "двойной мутацией"

11:45 24 Март Киев, Украина

Индийский Минздрав сообщил об обнаружении на территории страны нового штамма коронавируса с так называемой "двойной мутацией".

"Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией были обнаружены в Индии, они не были обнаружены в количестве, достаточном для установления прямой связи или объяснения быстрого увеличения случаев заболевания в некоторых штатах", - говорится в сообщении.

Согласно правительственным данным, число смертей от COVID-19 в Индии за предыдущие 24 часа выросло до 275, что является максимальным показателем в этом году, достигнув 160 441 летальных случаев.