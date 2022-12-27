В Индии леопард напал на местных жителей

По меньшей мере 15 человек стали жертвами нападения леопарда в окрестностях города Джорхат индийского штата Ассам. Среди пострадавших - работники лесного хозяйства, дети и женщины. Сами инциденты начали происходить с 26 декабря. Об этом сообщила местная газета The Times of India.
Значительная часть случаев произошли в районе кампуса Исследовательского института тропических лесов (RFRI), который расположен на окраине города Джорхат.
Представители лесного департамента предполагают, что животное вторглось в кампус в поисках еды из соседнего заповедника дикой природы Гиббон.
Они также отметили, что леопард часто менял свое местонахождение, а в темное время суток забрел в соседние деревни и начал нападать на местных жителей.
Значительная часть случаев произошли в районе кампуса Исследовательского института тропических лесов (RFRI), который расположен на окраине города Джорхат.
Представители лесного департамента предполагают, что животное вторглось в кампус в поисках еды из соседнего заповедника дикой природы Гиббон.
Они также отметили, что леопард часто менял свое местонахождение, а в темное время суток забрел в соседние деревни и начал нападать на местных жителей.
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