В Индии леопард напал на местных жителей

12:59 27 декабря Киев, Украина

По меньшей мере 15 человек стали жертвами нападения леопарда в окрестностях города Джорхат индийского штата Ассам. Среди пострадавших - работники лесного хозяйства, дети и женщины. Сами инциденты начали происходить с 26 декабря. Об этом сообщила местная газета The Times of India.



Значительная часть случаев произошли в районе кампуса Исследовательского института тропических лесов (RFRI), который расположен на окраине города Джорхат.



Представители лесного департамента предполагают, что животное вторглось в кампус в поисках еды из соседнего заповедника дикой природы Гиббон.



Они также отметили, что леопард часто менял свое местонахождение, а в темное время суток забрел в соседние деревни и начал нападать на местных жителей.