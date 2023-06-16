В Индии автобус с паломниками сорвался в ущелье, есть жертвы

В контролируемом Индией регионе Кашмир пассажирский автобус при невыясненных обстоятельствах сорвался в горное ущелье. 10 человек погибли, 55 получили ранения.
Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Отмечается, что авария произошла в районе Джаджар Котли. По данным полиции, автобус перевозил паломников из Пенджаба в индуистскую
Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Отмечается, что авария произошла в районе Джаджар Котли. По данным полиции, автобус перевозил паломников из Пенджаба в индуистскую
святыню в Катре в Кашмире.
At least 10 people were killed and 55 injured when a bus carrying Hindu pilgrims fell into a gorge in India.https://t.co/E4zo7tqYSO pic.twitter.com/5bmY4AyfIK— Sky News (@SkyNews) May 30, 2023
Высокопоставленный представитель местной полиции Чандан Коли сообщил СМИ, что все раненые были эвакуированы и доставлены в больницу Государственного медицинского колледжа. При этом часть раненых находится в критическом состоянии.
По словам Коли, в автобусе предварительно было больше пассажиров, чем установлено правилами безопасности.
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