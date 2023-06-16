В Индии автобус с паломниками сорвался в ущелье, есть жертвы

12:05 31 мая Киев, Украина

В контролируемом Индией регионе Кашмир пассажирский автобус  при невыясненных обстоятельствах сорвался в горное ущелье. 10 человек погибли, 55 получили ранения.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что авария произошла в районе Джаджар Котли. По данным полиции, автобус перевозил паломников из Пенджаба в индуистскую
святыню в Катре в Кашмире.
Высокопоставленный представитель местной полиции Чандан Коли сообщил СМИ, что все раненые были эвакуированы и доставлены в больницу Государственного медицинского колледжа. При этом часть раненых находится в критическом состоянии.

По словам Коли, в автобусе предварительно было больше пассажиров, чем установлено правилами безопасности.