В Индии аномальная жара унесла жизни 98 человек

09:47 19 июня Киев, Украина

В течение последних трех дней, 98 человек погибли в индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар из-за аномальной жары.



Об этом сообщает агентство Xinhua.



Согласно отчетам, в Уттар-Прадеше погибло 54 человека из-за жаркой погоды, а в Бихаре - 44 человека. Большинство погибших были старше 60 лет, по информации местных властей.



Кроме того, за последние три дня в районную больницу города Балли (одного из районов, наиболее пострадавших от жары) были госпитализированы более 400 человек. Пациенты страдали от лихорадки, одышки и других осложнений, связанных с тепловым ударом.



По данным Индийского метеорологического департамента, в некоторых регионах страны температура воздуха в пятницу и субботу достигала отметки в 42,2 градуса Цельсия.