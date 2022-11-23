В Иерусалиме прогремели два взрыва, есть погибший и раненые

10:27 23 ноября Киев, Украина

В среду утром в результате двух взрывов на двух автобусных остановках возле въезда в Иерусалим прогремели взрывы, один человек погиб и еще по меньшей мере 21 человек получил ранения.

Полиция квалифицировала взрывы как теракт, сообщает The Jerusalem Post.

Один из взрывов прогремел в 07:05 по местному времени в районе Гиват-Шауль. Второй - прогремел в 07:35 в районе Рамот. Все пострадавшие госпитализированы, один из раненых скончался в больнице. Состояние 4 раненых оценивается как тяжелое.

Полиция подозревает, что взрывы были вызваны почти идентичными взрывными устройствами с дистанционным подрывом, оставленными в сумках. Устройства были набиты гвоздями.