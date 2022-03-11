В Хорватии разбился российский шпионский беспилотник Ту-141

13:10 11 Март Киев, Украина

По сообщениям западных военных обозревателей, идентифицирован самолет, упавший ранее в Хорватии.

 
Речь идет о российском шпионском беспилотнике Ту-141.

До Хорватии он находился около 40 минут в воздушном пространстве Венгрии, куда он прилетел из Румынии.

В Хорватии до того, как упасть, дрон находился 7 минут.
"Упавший в Хорватии беспилотник прибыл из воздушного пространства Венгрии, а туда - из Румынии," - заявил премьер Хорватии.
 