В Хорватии разбился российский шпионский беспилотник Ту-141

По сообщениям западных военных обозревателей, идентифицирован самолет, упавший ранее в Хорватии.
Речь идет о российском шпионском беспилотнике Ту-141.
До Хорватии он находился около 40 минут в воздушном пространстве Венгрии, куда он прилетел из Румынии.
В Хорватии до того, как упасть, дрон находился 7 минут.
До Хорватии он находился около 40 минут в воздушном пространстве Венгрии, куда он прилетел из Румынии.
В Хорватии до того, как упасть, дрон находился 7 минут.
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