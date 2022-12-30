В Хорватии отменили официальное использование сербского языка

11:59 30 декабря Киев, Украина

Городской совет Вуковара 29 декабря внес изменения в устав города, отменив положения об официальном использовании сербского языка и кириллического письма.



Об этом сообщает "Балканский обозреватель".



Двуязычие предусмотрено хорватским законодательством для районов, где национальное меньшинство составляет более 30% населения. Но по официальным результатам переписи населения, проведенной в 2021 году, в Вуковаре проживает 29,73% сербов. Соответственно, местные власти больше не обязаны обеспечивать двуязычие.



Как известно, битва за Вуковар - город на хорватско-сербской границе - длившаяся с 25 августа по 18 ноября 1991 г., была самой жестокой и кровавой битвой хорватской войны за независимость.



Вуковар - как и вся Восточная Славония - вернулся под контроль Хорватии в результате мирной реинтеграции под эгидой ООН в 1998 году. Местные сербы, которые не были причастны к военным преступлениям, получили возможность стать полноценными гражданами Хорватии, чем значительная часть их и воспользовалась, оставшись жить в Вуковаре.



Вскоре после присоединения страны к Европейскому Союзу, осенью 2013-го года, в городе попытались ввести нормы национального языкового законодательства. В частности, на здании органов власти были установлены двуязычные - хорватско-сербские, латино-кириллические таблички.



Но местные хорваты не смогли смириться с возвращением надписей на сербском языке. Вспыхнули массовые акции протеста, в которых приняли активное участие хорватские ветераны войны. Протестующие разбили таблички с кириллицей, после чего местные власти ввели ограничения на использование сербского языка, учитывая особенности новейшей истории города. В частности, таблички с сербско-кириллическими надписями не восстанавливались.