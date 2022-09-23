В ходе обыска на немецкой вилле олигарха Усманова нашли четыре яйца Фаберже

19:46 23 сентября Киев, Украина





Ювелирные изделия, если их признают подлинными, чрезвычайно ценны, пишет издание. Однако точную их стоимость трудно назвать из-за редкости. По разным оценкам, одно яйцо может стоить от $8 до $30 млн. В 2007 году «Ротшильдовское» яйцо, изготовленное в 1902 году, было продано за $18,5 млн.



Обыски на 24 виллах Усманова прошли в рамках дела об отмывании денег. Миллиардера также подозревают в уклонении от уплаты налогов. В Полиция обнаружила четыре яйца Фаберже в ходе обыска на вилле российского миллиардера Алишера Усманова на озере Тегернзее в Баварии. Сейчас эксперты устанавливают их подлинность, сообщает Der Spiegel.Ювелирные изделия, если их признают подлинными, чрезвычайно ценны, пишет издание. Однако точную их стоимость трудно назвать из-за редкости. По разным оценкам, одно яйцо может стоить от $8 до $30 млн. В 2007 году «Ротшильдовское» яйцо, изготовленное в 1902 году, было продано за $18,5 млн.Обыски на 24 виллах Усманова прошли в рамках дела об отмывании денег. Миллиардера также подозревают в уклонении от уплаты налогов. В

рамках его дела следователи работают в федеральных землях Бавария, Баден-Вюртемберг, Шлезвиг-Гольштейн, а также в Гамбурге.

Усманов включен в санкционные списки ЕС, США и Великобритании.



В июле американские власти обнаружили еще одно яйцо Фаберже на борту арестованной яхты российского олигарха. СМИ сообщали, что речь идет о прибывшей с Фиджи яхте Amadea, которую связывают с сенатором Сулейманом Керимовым.



Монако заявила, что если украшенное драгоценными камнями яйцо будет признано подлинным, оно станет одним из немногих оставшихся в мире и будет оцениваться в миллионы долларов. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако отметила, что поддерживает идею конфискации прибыли от арестованных активов, возможно, для направления помощи Украине. У Конгресса США уже были запрошены полномочия на это.



Ювелир Карл Фаберже изготавливал драгоценные сувениры в форме яиц с 1885 по 1917 годы. Его работы связывают с самым известным заказчиком — российским императорским домом. В 1885 году император Александр III поручил ювелиру сделать одно из них в подарок своей жене Марии. Это стало традицией на следующие три десятилетия. Фаберже создал для императорской семьи всего 50 яиц, и не все из них сохранились до нашего времени.