В ходе голосования в прямом эфире Трамп получил 2 399 голосов из 2400

24 августа Республиканская партия США выдвинула действующего президента Дональда Трампа в качестве кандидата на очередных выборах,которые состоятся в ноябре 2020 года.
Голосование делегатов съезда проходило в прямом эфире. Трамп набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов.
Эта процедура была скорее формальная, так как в отсутствие серьезной конкуренции Трамп выиграл все республиканские праймериз и получил 2 399 голосов партийного съезда из 2400.
Главным соперником Трампа на предстоящих выборах президента будет Джозеф Байден, официально утвержденный кандидатом от Демократической партии 19 августа.
Напомним, ранее Трамп раскритиковал возможность проголосовать по почте, которую ввели в США из-за эпидемии коронавируса.
Голосование делегатов съезда проходило в прямом эфире. Трамп набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов.
Эта процедура была скорее формальная, так как в отсутствие серьезной конкуренции Трамп выиграл все республиканские праймериз и получил 2 399 голосов партийного съезда из 2400.
Главным соперником Трампа на предстоящих выборах президента будет Джозеф Байден, официально утвержденный кандидатом от Демократической партии 19 августа.
Напомним, ранее Трамп раскритиковал возможность проголосовать по почте, которую ввели в США из-за эпидемии коронавируса.
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