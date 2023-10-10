В ходе атаки ХАМАС убито более 1000 человек

Потери после нападения палестинских террористов на Израиль 7 октября достигли 1000 человек, более 3400 получили ранения. В следствие теракта погибли не только израильтяне. Террористы убивали всех без разбора.
Среди похищенных, раненых и убитых есть люди со всех уголков мира:
- США — 11 убитых
- Канада — 1 убит, 2 пропали без вести/похищены
- Великобритания — более 10 убиты, пропали без вести/похищены
- Франция — 1 убит, некоторые пропали без вести/похищены
- Австрия — 3 похищенных
- Таиланд — 12 убитых, 11 пропавших без вести/похищены
- Непал — 10 убитых
- Германия — Неподтвержденное количество убитых/пропавших без вести граждан/похищенных
- Россия — 1 убит
- Камбоджа — 1 убит
- Китай - Неподтвержденное количество убитых/раненых граждан
- Бразилия — 3 травмированных
- Парагвай — 2 убиты, пропали без вести/похищены
- Украина — 2 убитых
- Мексика — двое похищенных
- Ирландия — 1 травмирован
- Танзания — 2 раненых
- Аргентина — 7 убиты
Вечером 9 октября Минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей.
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