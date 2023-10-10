В ходе атаки ХАМАС убито более 1000 человек

18:36 10 октября Киев, Украина

Потери после нападения палестинских террористов на Израиль 7 октября достигли 1000 человек, более 3400 получили ранения. В следствие теракта погибли не только израильтяне. Террористы убивали всех без разбора.

Среди похищенных, раненых и убитых есть люди со всех уголков мира:

США — 11 убитых

Канада — 1 убит, 2 пропали без вести/похищены

Великобритания — более 10 убиты, пропали без вести/похищены

Франция — 1 убит, некоторые пропали без вести/похищены

Австрия — 3 похищенных

Таиланд — 12 убитых, 11 пропавших без вести/похищены

Непал — 10 убитых

Германия — Неподтвержденное количество убитых/пропавших без вести граждан/похищенных

Россия — 1 убит

Камбоджа — 1 убит

Китай - Неподтвержденное количество убитых/раненых граждан

Бразилия — 3 травмированных

Парагвай — 2 убиты, пропали без вести/похищены

Украина — 2 убитых

Мексика — двое похищенных

Ирландия — 1 травмирован

Танзания — 2 раненых

Аргентина — 7 убиты

Вечером 9 октября Минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей.