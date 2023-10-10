В ходе атаки ХАМАС убито более 1000 человек

18:36 10 октября Киев, Украина

Потери после нападения палестинских террористов на Израиль 7 октября достигли 1000 человек, более 3400 получили ранения. В следствие теракта погибли не только израильтяне. Террористы убивали всех без разбора.
 
Среди похищенных, раненых и убитых есть люди со всех уголков мира:
  • США — 11 убитых
  • Канада — 1 убит, 2 пропали без вести/похищены
  • Великобритания — более 10 убиты, пропали без вести/похищены
  • Франция — 1 убит, некоторые пропали без вести/похищены
  • Австрия — 3 похищенных
  • Таиланд — 12 убитых, 11 пропавших без вести/похищены
  • Непал — 10 убитых
  • Германия — Неподтвержденное количество убитых/пропавших без вести граждан/похищенных
  • Россия — 1 убит
  • Камбоджа — 1 убит
  • Китай - Неподтвержденное количество убитых/раненых граждан
  • Бразилия — 3 травмированных
  • Парагвай — 2 убиты, пропали без вести/похищены
  • Украина — 2 убитых
  • Мексика — двое похищенных
  • Ирландия — 1 травмирован
  • Танзания — 2 раненых
  • Аргентина — 7 убиты
Вечером 9 октября Минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей. 