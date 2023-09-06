В Грузии завершились учения НАТО Agile Spirit

В Грузии на полигоне Вазиани официально завершились многонациональные международные военные учения Agile Spirit 2023 года.
Об этом сообщает Первый канал Грузии.
По информации Минобороны Грузии, на церемонии закрытия учений к участникам обратился министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе.
Он отметил важность международных учений, способствующих укреплению взаимной совместимости между военными.
Министр поблагодарил главного стратегического партнера США за поддержку в планировании и проведении учений и поздравил участников с успешным их завершением.
Как сообщалось, Грузия уже одиннадцатый раз приняла многонациональные военные учения «Твердый дух» (Agile Spirit 2023), целью которых является повышение оперативной совместимости между Силами обороны Грузии, Объединенными силами США, силами союзников и партнеров на тактическом уровне, совершенствование и укрепление оперативных возможностей при планировании и проведении операций в многонациональной среде.
В Agile Spirit 2023 приняли участие 22 страны – партнеры и члены НАТО , три организации и 3600 военнослужащих. В этом году к учениям впервые присоединилась Иордания.
Среди стран-участниц: Грузия, США, Турция, Великобритания, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Франция, Германия, Греция и другие.
По информации Минобороны Грузии, на церемонии закрытия учений к участникам обратился министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе.
Он отметил важность международных учений, способствующих укреплению взаимной совместимости между военными.
Министр поблагодарил главного стратегического партнера США за поддержку в планировании и проведении учений и поздравил участников с успешным их завершением.
Как сообщалось, Грузия уже одиннадцатый раз приняла многонациональные военные учения «Твердый дух» (Agile Spirit 2023), целью которых является повышение оперативной совместимости между Силами обороны Грузии, Объединенными силами США, силами союзников и партнеров на тактическом уровне, совершенствование и укрепление оперативных возможностей при планировании и проведении операций в многонациональной среде.
В Agile Spirit 2023 приняли участие 22 страны – партнеры и члены НАТО , три организации и 3600 военнослужащих. В этом году к учениям впервые присоединилась Иордания.
Среди стран-участниц: Грузия, США, Турция, Великобритания, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Франция, Германия, Греция и другие.
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