В Грузии требуют ввести визовый режим для граждан рф

08:31 18 августа Киев, Украина

Два десятка правозащитных организаций обратились к правительству Грузии с требованием ввести визовый режим для россиян.

Об этом в среду, 17 августа пишет портал Новости-Грузия.



Неправительственные организации считают, что после начала полномасштабного вторжения россии в Украину вопрос массового переезда в Грузию граждан рф стал крайне острым. Они указывают, что россияне "могут использовать оккупированную ими территорию Грузии для выхода из сложной экономической ситуации, которую создают для россии санкции".



Авторы заявления считают, что "продолжающаяся оккупация, этнические чистки, совершенные российской федерацией в Грузии, преступления против человечности, непрекращающийся конфликт в Украине и часто используемый рф подход - интервенция в иностранное государство под предлогом так называемой "защиты собственных граждан" - создает достаточное основание для введения визового режима".



Они также напоминают, что ограничение в правах граждан страны-оккупанта или враждебного государства является распространенной практикой и совместимо с международно признанными стандартами в области прав человека.



На этом основании авторы заявления требуют "немедленно установить визовый режим для граждан россии и пересмотреть правовой статус тех, кто уже въехал на территорию Грузии".