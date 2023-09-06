В Грузии стартовали учения Agile Spirit 2023 с участием партнеров НАТО

10:51 23 августа Киев, Украина





Отмечается, что Грузия уже в одиннадцатый раз принимает военные учения Agile Spirit. В этом году участвуют 22 страны-члена и партнеры НАТО, три организации и 3600 военнослужащих, в том числе впервые Иордания.



Страны-участники военных учений: Грузия, США, Турция, Великобритания, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, В Грузии начались международные учения Agile Spirit 2023 с участием 22 стран и партнеров НАТО , сообщили в Министерстве обороны Грузии.Отмечается, что Грузия уже в одиннадцатый раз принимает военные учения Agile Spirit. В этом году участвуют 22 страны-члена и партнеры НАТО, три организации и 3600 военнослужащих, в том числе впервые Иордания.Страны-участники военных учений: Грузия, США, Турция, Великобритания, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия,

Италия, Иордания, Латвия, Литва, Молдова, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Испания и Япония .

Организациями-участниками являются: Многонациональная дивизия – Юго-Восток (MND-SE), Бригада Литва-Польша-Украина (LITPOLUKR Brigade) и Многонациональный батальон военной полиции НАТО (MNMPBAT NATO).



Официальная церемония открытия состоялась на полигоне Совместного центра подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC).



После официальной церемонии открытия грузинские и американские руководители учений переместились в полевой тактический командный пункт и подробно ознакомились с запланированными действиями.



Обучение проводит Западное командование сил обороны Грузии. Территория обучения Agile Spirit 2023 охватывает как восточную, так и западную

Грузию.

В этом году маневры Agile Spirit 2023 приобрели статус межведомственных, поскольку батальон Сил специальных операций будет проводить сводное обучение с подразделениями государств-членов НАТО совместно с группами береговой охраны Департамента охраны границы.



Agile Spirit 2023 направлен на повышение оперативной совместимости на тактическом уровне между силами обороны Грузии, объединенными силами США, союзными и партнерскими силами, чтобы усовершенствовать и укрепить оперативные возможности при планировании и выполнении операций в многонациональной среде.