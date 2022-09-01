В Грузии пройдут военные учения с участием ВС США и еще 20 стран

В сентябре, на военной базе Вазиани близ Тбилиси пройдут многонациональные военные учения Noble Partner 2022 («Достойный партнер 2022»).
В учениях будут задействованы более 2400 военнослужащих из 21 страны, сообщило грузинское Минобороны.
Как уточнили в министерстве, впервые в них примут участие США, Япония и Швеция. Также на маневры прибудут военные из Болгарии, Румынии, Молдовы, Греции, Великобритании, Турции, Словакии, Норвегии, Венгрии, Литвы, Азербайджана, Германии, Боснии и Герцеговины, Эстонии и военнослужащие многонациональной бригады Литвы-Польши-Украины.
Целью учений в Минобороны назвали «повышение готовности и взаимосовместимости между Грузией, США, региональными партнерами и союзниками для обеспечения стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря». Маневры пройдут в Грузии в 6-й раз, руководить ими будет генерал Роланд Дзнеладзе.
На прошлой неделе Минобороны Грузии сообщило, что в страну уже начала прибывать американская военная техника, которая будет задействована в учениях.
В учениях будут задействованы более 2400 военнослужащих из 21 страны, сообщило грузинское Минобороны.
Как уточнили в министерстве, впервые в них примут участие США, Япония и Швеция. Также на маневры прибудут военные из Болгарии, Румынии, Молдовы, Греции, Великобритании, Турции, Словакии, Норвегии, Венгрии, Литвы, Азербайджана, Германии, Боснии и Герцеговины, Эстонии и военнослужащие многонациональной бригады Литвы-Польши-Украины.
Целью учений в Минобороны назвали «повышение готовности и взаимосовместимости между Грузией, США, региональными партнерами и союзниками для обеспечения стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря». Маневры пройдут в Грузии в 6-й раз, руководить ими будет генерал Роланд Дзнеладзе.
На прошлой неделе Минобороны Грузии сообщило, что в страну уже начала прибывать американская военная техника, которая будет задействована в учениях.
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