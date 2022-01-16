В Грузии произошел взрыв в многоквартирном жилом доме

На окраине Тбилиси в жилой пятиэтажке на территории военного поселения, взорвался баллон с газом. Есть пострадавшие.
Об этом сообщили в "Новости-Грузия".
По словам очевидцев происшествия, при взрыве три человека, члены одной семьи получили повреждения.
Как отмечается, в чрезвычайных службах пока не подтвердили данную информацию.
По словам очевидцев происшествия, при взрыве три человека, члены одной семьи получили повреждения.
Как отмечается, в чрезвычайных службах пока не подтвердили данную информацию.
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