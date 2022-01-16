В Грузии произошел взрыв в многоквартирном жилом доме

21:37 11 Сентябрь Киев, Украина

На окраине Тбилиси в жилой пятиэтажке на территории военного поселения, взорвался баллон с газом. Есть пострадавшие.
 
Об этом сообщили в "Новости-Грузия".

По словам очевидцев происшествия, при взрыве три человека, члены одной семьи получили повреждения.

Как отмечается, в чрезвычайных службах пока не подтвердили данную информацию.
"Пожара за взрывом не было. В настоящее время на месте работают пожарные-спасатели, мобилизована полиция", - говорится в сообщении.