17:41 26 июня Киев, Украина





Согласно информации, опубликованной на официальной странице Посольства Грузии в социальной сети Facebook, приветственные слова и поздравления были адресованы украинским детям высокопоставленными гостями.



Среди них были заместитель Министра культуры, спорта и молодежи Грузии, В гостиничном комплексе Akhasheni wine and Spa Resort в Кахетии, при организационной поддержке Посольства Грузии в Украине и всесторонней помощи Государственного молодежного агентства Грузии, состоялось торжественное открытие летнего лагеря, предназначенного для 46 украинских детей из Львовской области.Согласно информации, опубликованной на официальной странице Посольства Грузии в социальной сети Facebook, приветственные слова и поздравления были адресованы украинским детям высокопоставленными гостями.Среди них были заместитель Министра культуры, спорта и молодежи Грузии, а также действующий Председатель государственного молодежного агентства, господин Ираклий Гивиашвили, заместитель Председателя Парламента Грузии и Глава группы межпарламентской дружбы Грузия-Украина, господин Арчил Талаквадзе, заместитель Министра иностранных дел Грузии, господин Теймураз Джанджалия, а также депутат Парламента Грузии от Гурджаани, господин Давид Сонгулашвили.

Во время официальной церемонии временный поверенный в делах Украины в Грузии, господин Александр Шульга, отметил, что в довоенные времена дети со всей Украины отправлялись на летний отдых в солнечную и гостеприимную Херсонщину.



Там у них был доступ к теплым водам Азовского и Черного морей возле Геническа и Скадовска, а также могли наслаждаться солнцем и фруктами в Лазурном и Железном Порту, а Днепр, протекающий рядом с Олешком, предлагал спортсменам и любителям активного отдыха рекреационные возможности.



Однако жестокая война, начатая агрессивной россией, прервала эти планы, а террористический акт российских военных, совершенный взрывом Каховской ГЭС, привел к экологической катастрофе, последствия которой будут сказываться на протяжении долгих лет.

Пользуясь возможностью, украинский дипломат выразил благодарность братскому грузинскому народу, правительству Грузии и местным органам власти за оказанную поддержку и помощь.



Он также выразил уверенность в том, что после безоговорочной победы Украины все дети, независимо от национальности, смогут безопасно наслаждаться отдыхом на обоих берегах Днепра, в украинском Крыму, а также на гостеприимной территории Грузии в Абхазии и Цхинвальском регионе.