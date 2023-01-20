В Грузии экс-военный убил пять человек и застрелился

Экс-военный армии Грузии в ночь на пятницу, 20 января, застрелил из автоматического оружия в городе Сагареджо с балкона своей квартиры пятерых граждан, а также ранил еще пятерых.
Об этом сообщает МВД Грузии.
По словам министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, среди убитых - сотрудник полиции, участвовавший в спецоперации по нейтрализации преступника.
По словам министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, среди убитых - сотрудник полиции, участвовавший в спецоперации по нейтрализации преступника.
По его словам, полицейские взломали дверь в квартиру стрелка и обнаружили его неподвижное тело с кровоточащей раной головы.
Кроме того, рядом с трупом преступника обнаружили кольца от гранаты, поэтому были вызваны саперы.
Грузинские СМИ отмечают, что состояние раненых граждан тяжелое, но стабильное.
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