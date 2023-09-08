В Греции выросло количество погибших из-за шторма

12:10 08 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters.



Стихия вызвала оползни, разрушив дороги, мосты и десятки автомобилей, отмечает агентство.



Среди наиболее пострадавших районов – портовый город Волос, окружающий горный район Пелион и города Кардица и Трикала. Сильные осадки прошли через несколько дней после того, как погас двухнедельный лесной пожар на севере страны, который, по словам властей, был самым сильным за всю историю.



Со вторника, 5 сентября, по всей стране эвакуировали 820 человек, из них 750 – в регионе Фессалия. Представитель пожарной бригады рассказал, что бригады скорой помощи с помощью армии и береговой охраны использовали спасательные лодки, чтобы добраться до пострадавших от шторма сел в Кардице, где глубина воды была 2 метра.



Премьер-министр Кириакос Мицотакис отложил ежегодную экономическую речь, запланированную на эти выходные. Посетит районы, пострадавшие от проливного дождя, который затопил дома и разрушил ключевую инфраструктуру, в частности, столбы электропередач. В Греции увеличилось число погибших из-за шторма "Даниэл", который пронесся по центральной части страны. По меньшей мере шесть человек погибли и более шести числятся пропавшими без вести.Об этом сообщает Reuters.Стихия вызвала оползни, разрушив дороги, мосты и десятки автомобилей, отмечает агентство.Среди наиболее пострадавших районов – портовый город Волос, окружающий горный район Пелион и города Кардица и Трикала. Сильные осадки прошли через несколько дней после того, как погас двухнедельный лесной пожар на севере страны, который, по словам властей, был самым сильным за всю историю.Со вторника, 5 сентября, по всей стране эвакуировали 820 человек, из них 750 – в регионе Фессалия. Представитель пожарной бригады рассказал, что бригады скорой помощи с помощью армии и береговой охраны использовали спасательные лодки, чтобы добраться до пострадавших от шторма сел в Кардице, где глубина воды была 2 метра.Премьер-министр Кириакос Мицотакис отложил ежегодную экономическую речь, запланированную на эти выходные. Посетит районы, пострадавшие от проливного дождя, который затопил дома и разрушил ключевую инфраструктуру, в частности, столбы электропередач.

"Абсолютным приоритетом государственного механизма сейчас спасение и эвакуация людей из пострадавших районов", - сказал на брифинге спикер правительства Павел Маринакис.

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, Европейский Союз обсудил с греческим правительством мобилизацию поддержки страны со стороны ЕС.



Об этом фон дер Ляен написала на платформе X, ранее известной как Twitter.