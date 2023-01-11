В Греции ушел из жизни последний король

06:58 11 января Киев, Украина

Бывший и последний король Греции Константин II скончался в возрасте 82 лет в частной больнице в Афинах.



Об этом во вторник, 10 января, пишет газета Proto Tema.



Журналисты пишут, что экс-монарх находился в своем доме в Афинах, когда с ним случился инсульт. Сем дней ему оказывали помощь в реанимации столичной больницы "Игия". Рядом с ним находилась жена Анна-Мария, дети и другие родственники.



По данным Proto Tema, причиной смерти стала полиорганная недостаточность, когда оказываются поражены сразу несколько систем организма.



Константин II правил с 1964 по 1973 год, пока монархия не была отменена на референдуме. В 1974 году он ушел в отставку на фоне того, что почти 70% граждан Греции проголосовали против монархии. В последние годы жизни бывший монарх проживал в Пелопоннесе и в Афинах.