В Греции отменен запрет на сдачу крови мужчинами-геями и бисексуалами

В Греции упразднили запрет касающийся донорства мужчин, состоящих в однополых отношениях, сообщает издание Kathimerini.
Соответствующий закон подписал глава Министерства здравоохранения Греции Танос Плеврис.
Новый документ исключает гомосексуальные акты из списка критериев для донорства. Он вступит в силу после публикации в «Правительственном вестнике».
Предыдущий закон, принятый в 1977 году, запрещал мужчинами-геями и бисексуалами донорство крови. Запрет решили пересмотреть в сентябре этого года.
Греция оставалась одной из немногих стран, где действовал такой запрет.
В Украине гомосексуальным людям разрешили быть донорами в апреле 2021 года. Также в конце ноября стало известно, что в Украине будет создан реестр доноров крови.
Запрет продолжает действовать в Китае, Малайзии, Турции, Филиппинах, Хорватии, Словении и Литве.
Соответствующий закон подписал глава Министерства здравоохранения Греции Танос Плеврис.
Новый документ исключает гомосексуальные акты из списка критериев для донорства. Он вступит в силу после публикации в «Правительственном вестнике».
Предыдущий закон, принятый в 1977 году, запрещал мужчинами-геями и бисексуалами донорство крови. Запрет решили пересмотреть в сентябре этого года.
Греция оставалась одной из немногих стран, где действовал такой запрет.
В Украине гомосексуальным людям разрешили быть донорами в апреле 2021 года. Также в конце ноября стало известно, что в Украине будет создан реестр доноров крови.
Запрет продолжает действовать в Китае, Малайзии, Турции, Филиппинах, Хорватии, Словении и Литве.
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