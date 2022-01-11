В Греции отменен запрет на сдачу крови мужчинами-геями и бисексуалами

16:19 11 Январь Киев, Украина

В Греции упразднили запрет касающийся донорства мужчин, состоящих в однополых отношениях, сообщает издание Kathimerini.



Соответствующий закон подписал глава Министерства здравоохранения Греции Танос Плеврис.



Новый документ исключает гомосексуальные акты из списка критериев для донорства. Он вступит в силу после публикации в «Правительственном вестнике».



Предыдущий закон, принятый в 1977 году, запрещал мужчинами-геями и бисексуалами донорство крови. Запрет решили пересмотреть в сентябре этого года.



Греция оставалась одной из немногих стран, где действовал такой запрет.



В Украине гомосексуальным людям разрешили быть донорами в апреле 2021 года. Также в конце ноября стало известно, что в Украине будет создан реестр доноров крови.



Запрет продолжает действовать в Китае, Малайзии, Турции, Филиппинах, Хорватии, Словении и Литве.