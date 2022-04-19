В Греции арестованы два российских нефтяных танкера

Греческая береговая охрана перехватила два российских нефтяных танкера у берегов острова Эвбея. Об аресте одного из них — судна Pegas — пишет Kathimerini.
Представители береговой охраны сказали, что приказ об аресте корабля был издан органом по борьбе с отмыванием денег в соответствии с инструкциями по выполнению санкций, введенных против РФ Евросоюзом из-за российского вторжения в Украину.
Танкер Pegas под российским флагом направлялся к берегам Пелопоннеса, чтобы переместить свой груз нефти на другое судно. Однако из-за непогоды и неполадок с двигателем судну пришлось укрыться в бухте у города Каристос на юге Эвбеи. Там танкер и был перехвачен береговой охраной. Ее сотрудники отмечают, что арестовано только судно, а не его груз, передает Reuters.
На борту танкера находятся 19 членов экипажа. Как следует из сервиса слежения за кораблями Marine Traffic, судно 9 апреля вышло из турецкого порта Мармара-Эреглиси. Судно управляется компанией «ТрансМорФлот».
В той же бухте Каристос арестован российский танкер VF TANKER-2. Он покинул порт Пирей 17 апреля, направляясь в российский Порт-Кавказ, но затем по неизвестной причине изменил курс и пришел в бухту Каристос, сообщает FleetMon. Издание также отметило, что танкер Pegas был приобретен Россией в 2020 году, а до июня 2021 года носил название Perun.
8 апреля ЕС опубликовал пятый пакет санкций против РФ, принятых в связи с российским вторжением в Украину. Среди введенных строгих мер был и запрет российским судам заходить в порты 27 государств, входящих в Евросоюз. Этот запрет начал действовать с 17 апреля. Исключения возможны лишь для судов, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания или гуманитарную помощь.
В Еврокомиссии подсчитали, что в море ходят 2873 торговых судна с российским флагом, и все они попадают под санкции. Изменение формальной регистрации не поможет обойти ограничения, так как они распространяются и на все суда, ходившие под флагом РФ на момент начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
Танкер Pegas под российским флагом направлялся к берегам Пелопоннеса, чтобы переместить свой груз нефти на другое судно. Однако из-за непогоды и неполадок с двигателем судну пришлось укрыться в бухте у города Каристос на юге Эвбеи. Там танкер и был перехвачен береговой охраной. Ее сотрудники отмечают, что арестовано только судно, а не его груз, передает Reuters.
На борту танкера находятся 19 членов экипажа. Как следует из сервиса слежения за кораблями Marine Traffic, судно 9 апреля вышло из турецкого порта Мармара-Эреглиси. Судно управляется компанией «ТрансМорФлот».
В той же бухте Каристос арестован российский танкер VF TANKER-2. Он покинул порт Пирей 17 апреля, направляясь в российский Порт-Кавказ, но затем по неизвестной причине изменил курс и пришел в бухту Каристос, сообщает FleetMon. Издание также отметило, что танкер Pegas был приобретен Россией в 2020 году, а до июня 2021 года носил название Perun.
8 апреля ЕС опубликовал пятый пакет санкций против РФ, принятых в связи с российским вторжением в Украину. Среди введенных строгих мер был и запрет российским судам заходить в порты 27 государств, входящих в Евросоюз. Этот запрет начал действовать с 17 апреля. Исключения возможны лишь для судов, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания или гуманитарную помощь.
В Еврокомиссии подсчитали, что в море ходят 2873 торговых судна с российским флагом, и все они попадают под санкции. Изменение формальной регистрации не поможет обойти ограничения, так как они распространяются и на все суда, ходившие под флагом РФ на момент начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
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