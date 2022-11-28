В госдуме рф пригрозили Киргизии

В госдуме пригрозили Киргизии "вступлением на путь Украины", если начнется декоммунизация и дерусифицикация названия районов Бишкека.
Об этом накануне сообщила радиостанция со ссылкой на зампреда международного комитета нижней палаты российского парламента Светлану Журову.
Причиной угроз стало желание политиков Кыргызстана декоммунизировать и дерусифицировать названия районов Бишкека. В частности, с таким предложением выступил спикер парламента республики Нурлан Шакиев.
Российский политик назвала заявление Шакиева "первым шагом к полному отказу от русского языка" в Кыргызстане и заявила, что "события в Украине тоже начинались с этого".
Об этом накануне сообщила радиостанция со ссылкой на зампреда международного комитета нижней палаты российского парламента Светлану Журову.
Причиной угроз стало желание политиков Кыргызстана декоммунизировать и дерусифицировать названия районов Бишкека. В частности, с таким предложением выступил спикер парламента республики Нурлан Шакиев.
Российский политик назвала заявление Шакиева "первым шагом к полному отказу от русского языка" в Кыргызстане и заявила, что "события в Украине тоже начинались с этого".
По ее словам, данный вопрос, возможно, будет обсуждаться на высшем государственном уровне в рф. Журова заявила, что о призывах Шакиева доложат главе кремля владимиру путину, чтобы он "сделал замечание" президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.
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