15:34 25 апреля Киев, Украина

В сверхдержаве с туалетами на улицах, где самые большие запасы газа и столько же негазифицированных регионов, где сверхбогатое государство и нищее население, иностранными агентами будут считаться те, кто не имеет иностранного финансирования. Включать в реестр начнут тех, кто находится под «иностранным влиянием».

А самое прекрасное в этом новом законе о врагах народа иностранных агентах без иностранного финансирования , то, что в этот список будут вносить и их родственников! И нашивки, и лагеря, и расстрелы – все это еще ждет впереди. И восприниматься будет столь же буднично

Об этом говорится в новом законопроект об «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», внесенном на рассмотрении Госдумы рф.



«Иностранным агентом» авторы законопроекта предлагают считать тех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах», а также ведет хотя бы один из следующих видов деятельности:

политическая;

сбор сведений о военной и военно-технической деятельности РФ;

распространение сообщений и материалов для неограниченного круга лиц или участие в создании таких сообщений и материалов.

«Иностранным влиянием» предлагается считать предоставление поддержки иностранным источником (например, иностранным государством, его органами власти, международными организациями) или оказание им воздействия — «в том числе путем принуждения, убеждения».



Для включения в реестр уже не нужно будет иностранного финансирования

Из определения «иноагента» следует, что власти смогут наделить таким статусом тех, кто, по их мнению, находится под «иностранным влиянием» — и для этого не обязательно получать иностранные деньги или или какие-либо другие виды поддержки из-за рубежа, как сейчас.



Родственники «иноагентов» тоже рискуют стать «иноагентами»

В законопроекте есть понятие аффилированных лиц (его ввели в законодательство об «иноагентах» немного раньше, для таких людей существует даже отдельный реестр).



«Аффилированные лица включены в новый законопроект, чтобы ситуация с иностранными агентами была прозрачнее. Ведь очень часто те или иные „иноагенты“, получающие поддержку из-за рубежа, прибегали к помощи посредников, которые также осуществляли финансирование политической деятельности. Нам хотелось сделать понятным, кто связан с этим лицом», — говорится в пояснении к законопроекту.



В самом законопроекте не прописано, кто может быть признан аффилированным с «иноагентами», но исходя из "логики", это может быть любой, кто помогает «иноагентам» вести такую деятельность, в том числе и родственники.



Какие еще новшества предлагает законопроект

Запретить «иноагентам» быть организаторами публичных мероприятий, вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность для детей, производить для них информационную продукцию, получать государственные гранты и инвестировать в стратегические предприятия РФ.

Блокировать сайты «иноагентов» по запросу Минюста при нарушениях — в том числе при отсутствии маркировки.

Не объявлять «иноагентами» государственные органы и компании, зарегистрированные партии и религиозные организации.

Ввести единый порядок исключения из реестра «иноагентов». Среди возможных способов — смерть, ликвидация юрлица и проверка Минюста, которая покажет, что «иноагент» в течение года не получал иностранной поддержки.

Авторы законопроекта настаивают, что речь не идет об ужесточении существующих «иноагентских» норм, а только об их уточнении...





