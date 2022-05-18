В госдуме предложили сделать советское знамя госфлагом россии

09:50 18 мая Киев, Украина





Он повторил кремлевские нарративы о том, что под ним "деды воевали" во время Второй мировой войны, а сегодня под ним армия рф якобы "противостоит неонацистам, которые возродилмсь в Украине и долгие годы умело скрывали свое лицо в западных странах". Так называемый депутат госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил признать флаг ссср, который в рф называют флагом победы, новым государственным флагом россии.Он повторил кремлевские нарративы о том, что под ним "деды воевали" во время Второй мировой войны, а сегодня под ним армия рф якобы "противостоит неонацистам, которые возродилмсь в Украине и долгие годы умело скрывали свое лицо в западных странах".

По словам Шеремета, западные страны в настоящее время "объявили войну" этому флагу, запрещая его.

Шеремет подчеркнул, что гордится российским триколором, но считает, что на нынешнем этапе развития россии, как никогда актуален флаг Победы, как "возрождающийся символ супердержавы".

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