В госдуме предложили отменить возрастной предел для заключения контракта на военную службу

13:05 20 мая Киев, Украина





Сейчас заключать военный контракт могут граждане России от 18 до 40 лет и иностранцы 18–30 лет. Картаполов предлагает разрешить заключать первый контракт тем, кому больше 40. В пояснительной записке говорится, что к этому возрасту специалисты набираются опыта. Председатель Комитета по обороне, депутат-единоросс Андрей Картаполов внес в Госдуму законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого военного контракта.Сейчас заключать военный контракт могут граждане России от 18 до 40 лет и иностранцы 18–30 лет. Картаполов предлагает разрешить заключать первый контракт тем, кому больше 40. В пояснительной записке говорится, что к этому возрасту специалисты набираются опыта.

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