В Госдепе США определились со спецпосланником по "СП-2", им стал бывший член набсовета "Нафтогаза"

07:06 10 августа Киев, Украина

В результате кадровых перестановок в Госдепартаменте США , спецпосланником в вопросах энергетики назначен Амоса Хохштайн, который в свое время был независимым членом набсовета "Нафтогазу України" и ярым противником строительства "Северного потока-2".

Об этом написало Axios со ссылкой на источники.

В связи с новым назначением, Амосу Хохштейну придется отвечать за реализацию соглашений США и Германии по "Северному потоку-2".



Издание отмечает, что Хохштайн был одним из основных противников газопровода, который позволит России доставлять газ в Европу в обход Украины.



Собеседники Axios, знакомые с Хохштайном, были удивлены, что он согласился взять на себя работу, которая настолько противоречащая его репутации и позиции, что трубопровод представляет собой "экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Украина".



Хохштайн с 2014-го по 2017 год работал спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам и консультировал тогдашнего вице-президента Байдена по Украине.



В ноябре 2017 года Хохштайн стал независимым членом набсовета "Нафтогазу України". В октябре 2020 года Хохштайн покинул набсовет "Нафтогазу", заявив о политическом давлении на компанию.