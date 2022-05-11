В Госдепе США определились со спецпосланником по "СП-2", им стал бывший член набсовета "Нафтогаза"

В результате кадровых перестановок в Госдепартаменте США, спецпосланником в вопросах энергетики назначен Амоса Хохштайн, который в свое время был независимым членом набсовета "Нафтогазу України" и ярым противником строительства "Северного потока-2".
Об этом написало Axios со ссылкой на источники.
В связи с новым назначением, Амосу Хохштейну придется отвечать за реализацию соглашений США и Германии по "Северному потоку-2".
Издание отмечает, что Хохштайн был одним из основных противников газопровода, который позволит России доставлять газ в Европу в обход Украины.
Собеседники Axios, знакомые с Хохштайном, были удивлены, что он согласился взять на себя работу, которая настолько противоречащая его репутации и позиции, что трубопровод представляет собой "экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Украина".
Хохштайн с 2014-го по 2017 год работал спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам и консультировал тогдашнего вице-президента Байдена по Украине.
В ноябре 2017 года Хохштайн стал независимым членом набсовета "Нафтогазу України". В октябре 2020 года Хохштайн покинул набсовет "Нафтогазу", заявив о политическом давлении на компанию.
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