В городах Беларуси в воскресенье задержано более 580 протестующих

В Беларуси продолжаются акции протеста. Правозащитный центр "Весна" сообщил о 585 задержанных.
Также на сайте организации, есть имена задержанных. Кроме мирных граждан, были задержаны более 40 освещавших акции протеста журналистов, большинство затем отпустили.
Акции проходили в Минске, Березовке, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Кобрине, Могилеве, Молодечно, Пружанах, Солигорске.
Также на сайте организации, есть имена задержанных. Кроме мирных граждан, были задержаны более 40 освещавших акции протеста журналистов, большинство затем отпустили.
Акции проходили в Минске, Березовке, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Кобрине, Могилеве, Молодечно, Пружанах, Солигорске.
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