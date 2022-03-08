В городах Беларуси в воскресенье задержано более 580 протестующих

06:10 12 Октябрь Киев, Украина

В Беларуси продолжаются акции протеста. Правозащитный центр "Весна" сообщил о 585 задержанных.

Также на сайте организации, есть имена задержанных. Кроме мирных граждан, были задержаны более 40 освещавших акции протеста журналистов, большинство затем отпустили.

Акции проходили в Минске, Березовке, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Кобрине, Могилеве, Молодечно, Пружанах, Солигорске.