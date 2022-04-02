В горах Грузии погиб альпинист из Украины

Во время спуска с вершины горы Тетнульд сорвался со склона на высоте 3,4 тысячи метров украинский альпинист Анатолий Мрачковский.
Трагедия произошла 2 июля. Об этом сообщает Федерация альпинизма и скалолазания города Киева.
Трагедия произошла 2 июля. Об этом сообщает Федерация альпинизма и скалолазания города Киева.
Восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов, которые проводила Федерация.
57-летний Мрачковский был вертолетом доставлен в местную больницу. Врачи ничем не смогли помочь альпинисту.
Сейчас принимаются усилия по доставке тела украинца на родину.
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