В горах Грузии погиб альпинист из Украины

08:43 06 июля Киев, Украина

Во время спуска с вершины горы Тетнульд сорвался со склона на высоте 3,4 тысячи метров украинский альпинист Анатолий Мрачковский.



Трагедия произошла 2 июля. Об этом сообщает Федерация альпинизма и скалолазания города Киева.





Восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов, которые проводила Федерация.



57-летний Мрачковский был вертолетом доставлен в местную больницу. Врачи ничем не смогли помочь альпинисту.

"Анатолий не первый раз участвовал в учебно-тренировочных сборах, а также самостоятельно ходил в горы с друзьями. Был на таких вершинах как пик Ленина, Казбек, Маттерхорн. Очень много ходил в родных Карпатах", - говорится в сообщении.

Сейчас принимаются усилия по доставке тела украинца на родину.