В Google сократят около 12 тысяч рабочих мест

17:57 20 января Киев, Украина





Гендиректор Сундар Пичаи в электронном письме сотрудникам пояснил, что сокращения будут касаться рабочих мест по всему миру и по всей компании. Он добавил, что берет на себя "полную ответственность за решения, которые привели нас сюда".



Как пишет агентство, Google присоединился к ряду других технологических гигантов, резко сокративших штат на фоне падения мировой экономики и стремительного роста инфляции.



Ранее Meta, Twitter и Amazon предприняли аналогичные шаги. Материнская компания Google анонсировала сокращение около 12 тысяч рабочих мест или более 6% ее рабочей силы в мире. Об этом 20 января сообщило агентство Bloomberg.Гендиректор Сундар Пичаи в электронном письме сотрудникам пояснил, что сокращения будут касаться рабочих мест по всему миру и по всей компании. Он добавил, что берет на себя "полную ответственность за решения, которые привели нас сюда".Как пишет агентство, Google присоединился к ряду других технологических гигантов, резко сокративших штат на фоне падения мировой экономики и стремительного роста инфляции.Ранее Meta, Twitter и Amazon предприняли аналогичные шаги.

"Благодаря устойчивому поисковому бизнесу, компании удавалось дольше остальных технологических холдингов избегать значительных сокращений рабочей силы. Но она сталкивается с замедлением роста цифровой рекламы, а ее подразделение облачных вычислений продолжает отставать от Amazon и Microsoft", - говорится в статье.

Пичаи подчеркнул, что перед компанией открываются "значительные возможности" в сфере искусственного интеллекта - ключевой инвестиционной сфере, где Google сталкивается с резким ростом конкуренции в последнее время.



Бывшие сотрудники Google в США в течение 16 недель будут получать выходное пособие и полгода - оплату страховки. Им также будут выплачены премии за 2022 год и остатки отпускных. Сотрудники в других странах получат поддержку в зависимости от условий местного законодательства.



В октябре прибыль компании снизилась на 27% до 13,9 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим годом. Тогда Пичаи заявил, что Google сократит свои расходы, а финансовый директор Рут Порат заявила, что количество новых рабочих мест в четвертом квартале сократится более чем наполовину по сравнению с предыдущим периодом.



В последние месяцы Google предпринял ряд шагов по сокращению расходов, отменив следующее поколение своего ноутбука Pixelbook и навсегда закрыв облачный игровой сервис Stadia.