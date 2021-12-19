В Гомеле похоронят жертву белорусских протестов

Сегодня, 16 августа, состоятся похороны Александра Вихора, который погиб во время массовых протестов в Беларуси. Он стал второй жертвой силовиков. Прощание состоится в Гомеле – на родине молодого человека.

По словам родственников, 25-летний парень был задержан 9 августа, когда ехал к своей девушке. Только 12 августа стало известно, что его уже нет в живых

"Воскресенье, 12:00, Костюковка, храм Архангела Михаила. Цветы, флаги, лампады и свечи", - говорится в сообщении СМИ.

Напомним, что первой жертвой белорусских силовиков стал активист Александр Тарайковский. Он погиб в Минске 10 августа. С ним попрощались в субботу, 15 августа.