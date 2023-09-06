В Гималаях ливни унесли жизни более 50 человек

В индийских Гималаях в результате жестоких ливней и вызванных ими иных стихийных бедствий, унесло жизни уже пол сотни людей.
Согласно информации, распространенной агентством Синьхуа, непогода поразила горный штат Химачал-Прадеш.
Официальные лица подчеркивают, что десятки людей остаются недоступными для спасателей, и страшно предполагать, что число погибших может возрасти в геометрической прогрессии.
Согласно информации, распространенной агентством Синьхуа, непогода поразила горный штат Химачал-Прадеш.
Официальные лица подчеркивают, что десятки людей остаются недоступными для спасателей, и страшно предполагать, что число погибших может возрасти в геометрической прогрессии.
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