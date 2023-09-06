В Гималаях ливни унесли жизни более 50 человек

09:33 15 августа Киев, Украина

В индийских Гималаях в результате жестоких ливней и вызванных ими иных стихийных бедствий, унесло жизни уже пол сотни людей.

Согласно информации, распространенной агентством Синьхуа, непогода поразила горный штат Химачал-Прадеш.

Официальные лица подчеркивают, что десятки людей остаются недоступными для спасателей, и страшно предполагать, что число погибших может возрасти в геометрической прогрессии.
 
"Приказы правительства штата оказались категоричными: все учебные заведения – начиная от школ и вузов – временно прекращают свою деятельность, с учетом разрушительных перспектив погоды, которая твердит продолжать свой ненастье", - отражено в данной публикации.