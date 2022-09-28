В Германии зарегистрировано более 1,2 миллиона украинских беженцев

15:08 28 сентября Киев, Украина

В Германии находится более 1,2 млн. беженцев из Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека.



Во время встречи делегации Офиса омбудсмена с командой посольства Украины в ФРГ обсуждалось соблюдение прав украинских беженцев в Германии, а также с какими проблемами обращаются к омбудсмену украинцы, проживающие за границей.



Отмечается, что в будущем планируется открытие культурного центра для украинцев в Германии, а также четырех украинских школ.



Ранее сообщалось, что в Германии было зарегистрировано более 900 тысяч украинских беженцев.