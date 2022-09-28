В Германии зарегистрировано более 1,2 миллиона украинских беженцев

В Германии находится более 1,2 млн. беженцев из Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Во время встречи делегации Офиса омбудсмена с командой посольства Украины в ФРГ обсуждалось соблюдение прав украинских беженцев в Германии, а также с какими проблемами обращаются к омбудсмену украинцы, проживающие за границей.
Отмечается, что в будущем планируется открытие культурного центра для украинцев в Германии, а также четырех украинских школ.
Ранее сообщалось, что в Германии было зарегистрировано более 900 тысяч украинских беженцев.
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