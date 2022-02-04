В Германии запретили вещание пропагандистов из Russia Today

08:09 04 Февраль Киев, Украина

Комиссия по лицензированию и надзору за средствами массовой информации Германии вынесла предписание о прекращении вещания канала RT DE.



Об этом сообщили на сайте регулятора.



Причиной запрета стало отсутствие лицензии. Теперь телеканал не имеет права вещать через спутник, интернет, мобильные программы и в смарт телевизорах.



В прошлом году администрация видеоплатформы YouTube заблокировала два канала Russia Today, работавших в Германии, ведь там распространяли лживые новости о коронавирусе. Вскоре пропагандистский канал получил сербскую вещательную лицензию и начал трансляцию в Германии. До этого пропагандисты безрезультатно пытались получить это разрешение в Люксембурге.



Немецкая комиссия по лицензированию и надзору за СМИ подчеркнула, что европейское законодательство не дает каналу возможности ссылаться на какие-либо другие разрешения на работу.



В Russia Today уже пообещали оспорить это решение. Главред ресурса Маргарита Симоньян заявила, что телеканал "имеет все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы", ведь решения регулятора касаются якобы компании RT DE Productions, а не RT DE.

“Это полная чушь. Ми не прекратим вещание”, – написала она в телеграмм.

В ситуацию также вмешался российский МИД, где пообещали начать реализацию "соответствующих мер" по аккредитованным в России немецким СМИ.