В Германии в октябре стартует судебный процесс по делу 100-летнего охранника концлагеря

07:09 02 августа Киев, Украина

Охранник концлагеря Заксенхаузен, который функционировал на севере Берлина и в чьих стенах погибло более 20 тысяч человек, вновь предстанет перед законом. На сегодняшний день мужчине уже исполнилось 100 лет.

Об этом сообщила газета Welt.



Отмечается, что судебный процесс начнется в октябре.



Имя подсудимого и конкретные обвинения издание не уточняет. Известно, что мужчина служил охранником в концлагере с 1942 по 1945 год. Председатель суда Франк Штарк уточнил, что, учитывая возраст, он будет участвовать в заседаниях от двух до двух с половиной часов в день.



Как подчеркнул адвокат Томас Вальтер, который представит в суде интересы одного из соистцов, подобные процессы необходимы.



"Многие истцы в таком же возрасте, как и обвиняемый, и надеются на установление справедливости", – заявил он.



Напомним, лагерь Заксенхаузен располагался в Ораниенбурге к северу от Берлина. Он был открыт в 1936 году.



За годы своего существования через него прошли более 200 тысяч человек. Десятки тысяч узников были убиты, в том числе, в результате проводившихся на них медицинских экспериментов.