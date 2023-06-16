В Германии судять гражданку рф за одобрение вторжения россии в Украину

В Кельне начался суд над Еленой Колбасниковой за публичное одобрение российского вторжения в Украину. Информацию об этом сообщает DW.
Елена Колбасникова, уроженка Украины и гражданка рф, обвиняется по статье 140 п. 2 Уголовного кодекса ФРГ - "одобрение преступлений".
Суд ей предъявляет обвинение за высказывания, сделанные на пророссийской демонстрации 8 мая 2022 года, в которых она выразила поддержку агрессивной войне против Украины, как уточнил представитель суда.
При доказательстве вины Колбасниковой грозит лишение свободы до трех лет или денежный штраф.
В прошлом году Колбасникова, проживающая в Кельне, организовала крупномасштабный автопробег в поддержку россии, который стал самым масштабным в Германии. Она также была соорганизатором других пророссийских акций, включая мероприятие 6 мая 2023 года.
Елена Колбасникова отвергает обвинения, высказываясь о преследованиях со стороны немецких властей. Она считает себя жертвой и утверждает, что ее преследуют из-за своих взглядов. СМИ в Германии обозначают ее как "путинскую фанатку" или членку "фан-клуба путина".
Елена Колбасникова, уроженка Украины и гражданка рф, обвиняется по статье 140 п. 2 Уголовного кодекса ФРГ - "одобрение преступлений".
Суд ей предъявляет обвинение за высказывания, сделанные на пророссийской демонстрации 8 мая 2022 года, в которых она выразила поддержку агрессивной войне против Украины, как уточнил представитель суда.
При доказательстве вины Колбасниковой грозит лишение свободы до трех лет или денежный штраф.
В прошлом году Колбасникова, проживающая в Кельне, организовала крупномасштабный автопробег в поддержку россии, который стал самым масштабным в Германии. Она также была соорганизатором других пророссийских акций, включая мероприятие 6 мая 2023 года.
Елена Колбасникова отвергает обвинения, высказываясь о преследованиях со стороны немецких властей. Она считает себя жертвой и утверждает, что ее преследуют из-за своих взглядов. СМИ в Германии обозначают ее как "путинскую фанатку" или членку "фан-клуба путина".
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