В Германии совершено нападение на синагоги

На фоне обострения ситуации между Израилем и Палестиной в ряде немецких городов совершено нападение на синагоги.
Об этом сообщают немецкие СМИ.
Так, в Бонне вход в синагогу забросали камнями, там же подожгли флаг Израиля. Задержаны двое подозреваемых мужчин.
В Мюнстере возле синагоги также собралась группа молодых мужчин, которые подожгли флаг Израиля, сама синагога осталась неповрежденной. Позже полиция задержала 13 подозреваемых. В обоих случаях расследование перенял отдел земельного ведомства по уголовным делам Северного Рейна — Вестфалии, занимающийся политически мотивированными преступлениями.
Кроме того, 10 мая полиция Дюссельдорфа начала расследование в связи с попыткой вандализма возле памятной доски на месте бывшей синагоги. Неизвестные попытались поджечь мемориал, но огонь потух до приезда пожарных.
10 мая Израиль нанес удары в ответ по террористам группировки ХАМАС в секторе Газа после того, как боевики выпустили ракеты в направлении Иерусалима. Во вторник, 11 мая, из сектора Газа выпустили еще 40 ракет по городам на юге Израиля.
С обеих сторон есть жертвы. 12 мая Совет Безопасности ООН во второй раз за три дня проведет экстренные консультации по обсуждению текущей эскалации в Израиле и Палестине.
Так, в Бонне вход в синагогу забросали камнями, там же подожгли флаг Израиля. Задержаны двое подозреваемых мужчин.
В Мюнстере возле синагоги также собралась группа молодых мужчин, которые подожгли флаг Израиля, сама синагога осталась неповрежденной. Позже полиция задержала 13 подозреваемых. В обоих случаях расследование перенял отдел земельного ведомства по уголовным делам Северного Рейна — Вестфалии, занимающийся политически мотивированными преступлениями.
Кроме того, 10 мая полиция Дюссельдорфа начала расследование в связи с попыткой вандализма возле памятной доски на месте бывшей синагоги. Неизвестные попытались поджечь мемориал, но огонь потух до приезда пожарных.
10 мая Израиль нанес удары в ответ по террористам группировки ХАМАС в секторе Газа после того, как боевики выпустили ракеты в направлении Иерусалима. Во вторник, 11 мая, из сектора Газа выпустили еще 40 ракет по городам на юге Израиля.
С обеих сторон есть жертвы. 12 мая Совет Безопасности ООН во второй раз за три дня проведет экстренные консультации по обсуждению текущей эскалации в Израиле и Палестине.
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