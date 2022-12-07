В Германии проводят операцию против правых экстремистов, планировавших штурм Бундестага

11:11 07 декабря Киев, Украина

В Германии с утра 7 декабря тысячи полицейских ведут обыски в более чем сотне помещений по подозрению в подготовке государственного переворота.



Об этом сообщает Zeit.

"Три тысячи полицейских с утра обыскивают более 130 домов и квартир по всей Германии", - говорится в сообщении.

По данным издания, проведена масштабная операция против так называемых "рейхсбюргеров" - готовых к насилию участников праворадикального движения, которые не признают существование ФРГ. В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека. 25 подозреваемых уже арестованы.



Среди подозреваемых присутствуют экс-командир подразделения спецназа немецкого Бундесвера, политики, а также представитель немецкого дворянства.

"Это один из крупнейших процессов по делу о терроризме за многие годы. Оно отличается от подобных дел не только своей размерностью и широко разветвленной структурой с разными подгруппами, но и составом обвиняемых: говорят, что заговорщиками были также принц из древнего немецкого дворянского рода и бывший член парламента от AfD (Ультраправая партия "Альтернатива для Германии") Биргит Мальзак-Винкеманн, а также экс-командир специального подразделения Бундесвера", — отмечается в сообщении

Правоохранители также проверяют связи мятежников с россией. Среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота в Германии есть гражданка россии, заявили в Генпрокуратуре ФРГ.



В среду утром, за несколько минут до начала обыска, один из подозреваемых написал в Telegram: "Все изменится: бывшие прокуроры и судьи, а также ответственные руководители органов здравоохранения и их кураторы скоро окажутся в Нюрнберге 2.0".



Согласно выводам следователей, заговорщическая структура делилась на политическое крыло, получившее название "Рада", и военное крыло, задачей которого было вооруженное восстание. По версии следствия отдельные заговорщики силовиков, среди прочего, рассматривали нападение на Бундестаг и захват депутатов в заложники.