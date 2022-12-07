В Германии проводят операцию против правых экстремистов, планировавших штурм Бундестага

В Германии с утра 7 декабря тысячи полицейских ведут обыски в более чем сотне помещений по подозрению в подготовке государственного переворота.
Об этом сообщает Zeit.
Об этом сообщает Zeit.
По данным издания, проведена масштабная операция против так называемых "рейхсбюргеров" - готовых к насилию участников праворадикального движения, которые не признают существование ФРГ. В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека. 25 подозреваемых уже арестованы.
Среди подозреваемых присутствуют экс-командир подразделения спецназа немецкого Бундесвера, политики, а также представитель немецкого дворянства.
Среди подозреваемых присутствуют экс-командир подразделения спецназа немецкого Бундесвера, политики, а также представитель немецкого дворянства.
Правоохранители также проверяют связи мятежников с россией. Среди задержанных по подозрению в подготовке госпереворота в Германии есть гражданка россии, заявили в Генпрокуратуре ФРГ.
В среду утром, за несколько минут до начала обыска, один из подозреваемых написал в Telegram: "Все изменится: бывшие прокуроры и судьи, а также ответственные руководители органов здравоохранения и их кураторы скоро окажутся в Нюрнберге 2.0".
Согласно выводам следователей, заговорщическая структура делилась на политическое крыло, получившее название "Рада", и военное крыло, задачей которого было вооруженное восстание. По версии следствия отдельные заговорщики силовиков, среди прочего, рассматривали нападение на Бундестаг и захват депутатов в заложники.
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