В Германии провели обыски в объектах недвижимости, принадлежащих Усманову

На юге Германии правоохранительные органы и таможенники провели обыски в нескольких объектах недвижимости, принадлежащих российскому олигарху Алишеру Усманову, в связи с активами, замороженными в соответствии с санкциями Европейского Союза.
Об этом сообщило агентство Reuters.
Специальная комиссия, известная как "Матрешка" и созданная санкционным управлением немецкой таможни, отметила, что обыски проводились в недвижимости в Большом Мюнхене и Тегернзее в Баварии. Эта специальная комиссия действовала на основании судебного ордера.
Ранее в сентябре 2022 года полиция Германии осуществила обыски в вилле Усманова в курортном городке Роттах-Эгерн на берегу Тегернзее, но суд впоследствии признал эти обыски незаконными.
Усманову, известному своими близкими отношениями с российским президентом владимиром путиным, были наложены санкции Запада после полномасштабного вторжения россии в Украину.
По данным из Spiegel, следствие предъявляет Усманову обвинения в неуплате налогов в сумме 555 миллионов евро в бюджет Германии за период с 2014 по 2022 год.
Об этом сообщило агентство Reuters.
Специальная комиссия, известная как "Матрешка" и созданная санкционным управлением немецкой таможни, отметила, что обыски проводились в недвижимости в Большом Мюнхене и Тегернзее в Баварии. Эта специальная комиссия действовала на основании судебного ордера.
Ранее в сентябре 2022 года полиция Германии осуществила обыски в вилле Усманова в курортном городке Роттах-Эгерн на берегу Тегернзее, но суд впоследствии признал эти обыски незаконными.
Усманову, известному своими близкими отношениями с российским президентом владимиром путиным, были наложены санкции Запада после полномасштабного вторжения россии в Украину.
По данным из Spiegel, следствие предъявляет Усманову обвинения в неуплате налогов в сумме 555 миллионов евро в бюджет Германии за период с 2014 по 2022 год.
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