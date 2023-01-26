В Германии прошел протест против поставок оружия Украине

Несколько сотен людей, ночью 26 января, вышли на улицы Мюнхена на акцию протеста против поставок вооружений Украине.
Организаторами акции является «мирная инициатива» «Мюнхен встает», созданная в конце 2021 года.
Ее представители заявили, что «выступают за дипломатическое урегулирование конфликтов».
Об этом сообщают местные СМИ.
В анонсе к акции протеста организаторы заявляли, что «выступают за мир без санкций и оружия».
Перед этим организация «Мюнхен встает» проводила демонстрацию против конференции по безопасности.
Организаторами акции является «мирная инициатива» «Мюнхен встает», созданная в конце 2021 года.
Ее представители заявили, что «выступают за дипломатическое урегулирование конфликтов».
Об этом сообщают местные СМИ.
В анонсе к акции протеста организаторы заявляли, что «выступают за мир без санкций и оружия».
Перед этим организация «Мюнхен встает» проводила демонстрацию против конференции по безопасности.
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