В Германии прошел протест против поставок оружия Украине

11:43 26 января Киев, Украина

Несколько сотен людей, ночью 26 января, вышли на улицы Мюнхена на акцию протеста против поставок вооружений Украине.

Организаторами акции является «мирная инициатива» «Мюнхен встает», созданная в конце 2021 года.

Ее представители заявили, что «выступают за дипломатическое урегулирование конфликтов».

Об этом сообщают местные СМИ.

В анонсе к акции протеста организаторы заявляли, что «выступают за мир без санкций и оружия».

Перед этим организация «Мюнхен встает» проводила демонстрацию против конференции по безопасности.