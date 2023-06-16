В Германии пройдут крупнейшие в истории НАТО воздушные учения

15:03 07 июня Киев, Украина

Германия готовится к крупнейшим в истории НАТО учениям по развертыванию воздушных сил Air Defender 23, которые начнутся на следующей неделе.

Об этом сообщает The Guardian.



Как пишет издание со ссылкой на заявление официальных лиц, речь идет о демонстрации силы, призванной произвести впечатление на союзников и потенциальных противников, таких как россия.



В учениях примут участие 10 тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран, которые будут реагировать на имитацию нападения на страну НАТО. Только Соединенные Штаты отправляют 2 тысячи военнослужащих ВВС Национальной гвардии США и около 100 самолетов для участия в учениях 12-23 июня.

"Учения продемонстрирует ловкость и быстроту наших союзнических сил в НАТО как сил первого реагирования. Я была бы очень удивлена, если бы кто-то из мировых лидеров не принял во внимание то, что это демонстрирует с точки зрения духа этого альянса, а значит и силы этого альянса. Это касается и путина”, — заявила посол США в Германии Эми Гутманн.

Хотя учения планировались в течение нескольких лет, полномасштабное вторжение россии в Украину в феврале 2022 г. заставило НАТО серьезно подготовиться к возможности нападения на свою территорию, пишет издание.