В Германии после наводнения из земли вымыло сотни боеприпасов Второй мировой

08:39 18 августа Киев, Украина

Ужасное наводнение, которое пережил народ Германии этим летом, всё же имело и одну положительную деталь. Оно очистило немецкую землю от следов прошлой войны. Потоки воды, затопившие запад Германии, вынесли на поверхность 350 килограммов боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает dpa в среду, 18 августа.

Среди опасных находок преобладают патроны, гранаты и пиротехника. 22 находки сделаны в долине притока Рейна - реки Ар на территории Северного Рейна-Вестфалии. Регион особенно пострадал от паводков.

В свою очередь местная служба обезвреживания боеприпасов заявила, что все найденные боеприпасы уже уничтожены.

Напомним, что число жертв наводнения в Германии достигло 175 человек. Пропавшими без вести по-прежнему числятся более 150 человек - спасатели не надеются, что среди них есть выжившие.

Также сообщалось, что объем помощи составит около €30 млрд. Деньги пойдут на восстановление пострадавших от наводнения регионов - Рейнланд-Пфальца и Северного Рейна - Вестфалии.