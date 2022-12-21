В Германии осудили 97-летнюю стенографистку концлагеря за соучастие в убийствах более 10 тысяч человек

08:32 21 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает издание DW.



С июня 1943 по апрель 1945 года Ирмгард Ф. была вольнонаемной работницей лагеря смерти Штутгоф, расположенного вблизи оккупированного нацистами Гданьска. Женщина работала стенографисткой и секретаршей.



Обвинение заявило, что ее канцелярская работа "обеспечивала бесперебойное функционирование лагеря" и что женщина знала "о всех случаях и событиях в Штутгофе".



По оценкам, в Штутгофе погибли 65 тысяч человек, включая еврейских заключенных, польских партизан и советских российских военнопленных. Кроме медицинских экспериментов, лагерь был известен производством мыла из человеческих тел.



97-летнюю женщину судили в суде для несовершеннолетних, поскольку на момент совершения преступления ей было всего 18–19 лет. Прокуроры требовали для нее условного наказания на два года, что является максимальным возможным сроком без заключения. Суд на севере Германии признал бывшую секретаршу нацистского концлагеря Штутгофа Ирмгард Ф. виновной в соучастии в убийстве более 10 тысяч человек. Женщина получила два года условного наказания.Об этом сообщает издание DW.С июня 1943 по апрель 1945 года Ирмгард Ф. была вольнонаемной работницей лагеря смерти Штутгоф, расположенного вблизи оккупированного нацистами Гданьска. Женщина работала стенографисткой и секретаршей.Обвинение заявило, что ее канцелярская работа "обеспечивала бесперебойное функционирование лагеря" и что женщина знала "о всех случаях и событиях в Штутгофе".По оценкам, в Штутгофе погибли 65 тысяч человек, включая еврейских заключенных, польских партизан и советских российских военнопленных. Кроме медицинских экспериментов, лагерь был известен производством мыла из человеческих тел.97-летнюю женщину судили в суде для несовершеннолетних, поскольку на момент совершения преступления ей было всего 18–19 лет. Прокуроры требовали для нее условного наказания на два года, что является максимальным возможным сроком без заключения.



Своей вины не признала

В начале процесса адвокат подсудимой озвучил ее позицию: Ирмгард Ф. не отрицает Холокост, но своей вины не признает. Сама она молчала в течение фактически всего рассмотрения дела. Лишь 6 декабря уже после прений сторон заявила: "Я сожалею обо всем, что произошло. Я сожалею, что в то время находилась в Штутгофе. Это все, что я могу сказать".